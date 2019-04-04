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Четверг, 04.04.2019
Весенний маникюр 2019: идеи дизайна ноготков в зеленых тонах (Фото)
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Весенний маникюр 2019: идеи дизайна ноготков в зеленых тонах (Фото)

От насыщенного оттенка зеленой листвы до оливкового и хаки – все придется впору этой весной. Цвет достаточно насыщенный сам по себе, поэтому можно обойтись минимальным декором, например, тонкими серебристыми линиями, как на фото. Более легкая версия маникюра – пастельный зеленый, салатовый или мятный тон основы.
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13:07 Сегодня Телеграф
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