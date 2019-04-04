Весенний маникюр 2019: идеи дизайна ноготков в зеленых тонах (Фото) От насыщенного оттенка зеленой листвы до оливкового и хаки – все придется впору этой весной. Цвет достаточно насыщенный сам по себе, поэтому можно обойтись минимальным декором, например, тонкими серебристыми линиями, как на фото. Более легкая версия маникюра – пастельный зеленый, салатовый или мятный тон основы.