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Четверг, 04.04.2019
Весенний маникюр 2019: нежный голубой для романтического настроения (Фото)
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Весенний маникюр 2019: нежный голубой для романтического настроения (Фото)

Голубой маникюр пользуется особой любовью у женщин. Он конечно не так универсален как бежевый или нюдовый маникюр, однако, имея свои определенные особенности, также может носиться в любой сезон и с любым стилем одежды. Голубой маникюр всегда подразумевает нечто такое нежное и легкое, поэтому прекрасно подходит к летним и весенним лукам, освежая и дополняя их.
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