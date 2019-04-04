Весенний маникюр 2019: нежный голубой для романтического настроения (Фото) Голубой маникюр пользуется особой любовью у женщин. Он конечно не так универсален как бежевый или нюдовый маникюр, однако, имея свои определенные особенности, также может носиться в любой сезон и с любым стилем одежды. Голубой маникюр всегда подразумевает нечто такое нежное и легкое, поэтому прекрасно подходит к летним и весенним лукам, освежая и дополняя их.