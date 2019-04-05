Маникюр 2019: тренды лавандового нейл-арта на ноготках (Фото) В тренде оказался и "припыленный" лавандовый - будто бы выгоревший на солнце, слегка посеревший. Любовью нейл-блогеров по-прежнему пользуется и втирка. Что касается Insta-трендов, то, если судить по ним, классический лавандовый с его холодной пастельной молочностью тоже востребован. Его "носят" и в чистом виде, как самостоятельное покрытие, и в сочетании с другими оттенками, а также дополняют различными элементами дизайна.