Маникюр 2019: тренды лавандового нейл-арта на ноготках (Фото)

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В тренде оказался и "припыленный" лавандовый - будто бы выгоревший на солнце, слегка посеревший. Любовью нейл-блогеров по-прежнему пользуется и втирка. Что касается Insta-трендов, то, если судить по ним, классический лавандовый с его холодной пастельной молочностью тоже востребован. Его "носят" и в чистом виде, как самостоятельное покрытие, и в сочетании с другими оттенками, а также дополняют различными элементами дизайна.
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