Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Маникюр 2019: тренды лавандового нейл-арта на ноготках (Фото)
1 / 24

Маникюр 2019: тренды лавандового нейл-арта на ноготках (Фото)

В тренде оказался и "припыленный" лавандовый - будто бы выгоревший на солнце, слегка посеревший. Любовью нейл-блогеров по-прежнему пользуется и втирка. Что касается Insta-трендов, то, если судить по ним, классический лавандовый с его холодной пастельной молочностью тоже востребован. Его "носят" и в чистом виде, как самостоятельное покрытие, и в сочетании с другими оттенками, а также дополняют различными элементами дизайна.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Идеи, Идеи маникюра, Тренды, Лавандовый цвет, Лавандовый маникюр, Весенний маникюр, маникюр 2019, Весенний маникюр 2019, Нуйл-арт.
11:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь