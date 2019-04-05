Мода 2019: актуальные тренды на форму и цвет бровей (Фото) В 2019 году, мода на брови заключается в более естественном виде формы и цвета. Ведь натуральная красота ценилась всегда больше нежели искусственная. Так 2019 год, стал пиком естественного вида бровей в широкой или более прямой формы, а также цвета.