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Воскресенье, 07.04.2019
Весенний маникюр 2019: яркие и интересные идеи для Ваших ноготков (Фото)
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Весенний маникюр 2019: яркие и интересные идеи для Ваших ноготков (Фото)

Тренды нейл-сервиса 2019 демонстрируют потрясающее разнообразие идей, стилей, видов маникюра и вариантов их декорирования. Данный обзор и уникальные фото-примеры помогут Вам сориентироваться среди обширных предложений ногтевого сервиса, выбрать вариант, который учитывает модные тенденции, актуальные нюансы и личные предпочтения.
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