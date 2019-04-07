Весенний маникюр 2019: яркие и интересные идеи для Ваших ноготков (Фото) Тренды нейл-сервиса 2019 демонстрируют потрясающее разнообразие идей, стилей, видов маникюра и вариантов их декорирования. Данный обзор и уникальные фото-примеры помогут Вам сориентироваться среди обширных предложений ногтевого сервиса, выбрать вариант, который учитывает модные тенденции, актуальные нюансы и личные предпочтения.