Маникюр 2019: весенний и яркий дизайн со стрекозой (Фото)

Наступила весна, скоро лето, а душа просит вдохновения. Когда морозы ушли восвояси, пришло время разнообразить дизайн маникюра каким то веселым и редким рисунком. Почему бы не начать со стрекозы? Она настроит вас на легкость в жизни и всегда будет поддерживать в веселом расположении духа. А еще, стрекоза - очень хороший талисман на удачу!