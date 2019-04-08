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Понедельник, 08.04.2019
Маникюр 2019: весенний и яркий дизайн со стрекозой (Фото)
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Маникюр 2019: весенний и яркий дизайн со стрекозой (Фото)

Наступила весна, скоро лето, а душа просит вдохновения. Когда морозы ушли восвояси, пришло время разнообразить дизайн маникюра каким то веселым и редким рисунком. Почему бы не начать со стрекозы? Она настроит вас на легкость в жизни и всегда будет поддерживать в веселом расположении духа. А еще, стрекоза - очень хороший талисман на удачу!
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