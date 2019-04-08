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Понедельник, 08.04.2019
Мода 2019: стильные солнцезащитные очки для мужчин (Фото)
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Мода 2019: стильные солнцезащитные очки для мужчин (Фото)

Солнцезащитные очки всегда будут актуальны для сезона весна-лето 2019. Особенно для мужчин. Сегодня солнцезащитные очки выступают не только красивым аксессуаром, но и первой необходимостью против старения кожи вокруг глаз. Представляем вашему вниманию модные солнцезащитные очки для мужчин, актуальные в этом сезоне.
Фото: pixabay.com
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