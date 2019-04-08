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Понедельник, 08.04.2019
Экологическая мода Скандинавии дизайнера Гудрун Шеден (Фото)
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Экологическая мода Скандинавии дизайнера Гудрун Шеден (Фото)

Как мы представляем себе скандинавский дизайн? Это что-то светлое, минималистичное и неброское. Однако дизайнер одежды Гудрун Шеден готова с этим поспорить! Яркие цвета, орнаменты народов севера и натуральные красители - все это сделало жизнерадостную шведку одной из самых известных дизайнеров Скандинавии.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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