Экологическая мода Скандинавии дизайнера Гудрун Шеден (Фото)

Как мы представляем себе скандинавский дизайн? Это что-то светлое, минималистичное и неброское. Однако дизайнер одежды Гудрун Шеден готова с этим поспорить! Яркие цвета, орнаменты народов севера и натуральные красители - все это сделало жизнерадостную шведку одной из самых известных дизайнеров Скандинавии.