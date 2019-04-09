Маникюр 2019: лунный маникюр с различным дизайном на любой вкус Яркий и необычный лунный маникюр привлекает внимание многих девушек. В свое время лунный маникюр произвел настоящий бум в мире красоты. Благодаря оригинальному внешнему виду он обрел целую армию поклонниц.