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Четверг, 11.04.2019
Мода 2019: Красивые женские прически для выпускного (Фото)
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Мода 2019: Красивые женские прически для выпускного (Фото)

Еще несколько лет назад образ школьной выпускницы был достаточно однотипным: пышное корсетное платье, структурированные кудри и вечерние smoky eyes. Теперь же юные барышни стремятся не столько похвастаться стоимостью своего наряда, сколько вкусом и продуманностью образа.
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