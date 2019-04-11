Мода 2019: Красивые женские прически для выпускного (Фото) Еще несколько лет назад образ школьной выпускницы был достаточно однотипным: пышное корсетное платье, структурированные кудри и вечерние smoky eyes. Теперь же юные барышни стремятся не столько похвастаться стоимостью своего наряда, сколько вкусом и продуманностью образа.