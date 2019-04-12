Необычные, но очень модные тату в виде вышивки (Фото)

Последний писк моды — вышитые татуировки, точнее они выглядят так, будто их старательно вышивала рукодельница или на кожу присобачили яркую заплатку, которыми латают дыры. Выглядят тату необычно, но, скажем так, на большого любителя.