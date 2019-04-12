Скачать
Пятница, 12.04.2019
Весенний маникюр 2019: красивый нежный дизайн для романтичных натур (Фото)
1 / 24

Весенний маникюр 2019: красивый нежный дизайн для романтичных натур (Фото)

Красивый дизайн с рисунком, похоже, никогда не покинет топовые позиции в бьюти-сервисе. Цветы во всем их разнообразии и великолепии, геометрический и ажурный рисунок стали бесспорными лидерами этого направления украшать маникюр. Актуальны идеи со стразами, вписанными в сюжет рисунков.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Романтичный маникюр, Маникюр весна, маникюр 2019, Весенний маникюр 2019, Весна 2019, Маникюр весна 2019, Идеи весеннего маникюра, Идеи весеннего маникюра 2019, Дизайн с цветами, Цветочный дизайн.
15:29 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь