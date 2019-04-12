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Весенний маникюр 2019: красивый нежный дизайн для романтичных натур (Фото)
Красивый дизайн с рисунком, похоже, никогда не покинет топовые позиции в бьюти-сервисе. Цветы во всем их разнообразии и великолепии, геометрический и ажурный рисунок стали бесспорными лидерами этого направления украшать маникюр. Актуальны идеи со стразами, вписанными в сюжет рисунков.
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