Как выглядеть на все 100: дельные лайфхаки для девушек

Женской изобретательности и находчивости можно только позавидовать. Всегда можно придумать что-то более простое и интересное, чтобы выглядеть на все 100%. Мужчинам не понять, но мы знаем, какие изощренные методы приходится использовать, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства лица и фигуры. Предлагаем отправить в копилку полезностей еще несколько дельных лайфхаков для создания безупречного образа на любой случай жизни.