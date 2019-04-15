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Понедельник, 15.04.2019
Как выглядеть на все 100: дельные лайфхаки для девушек
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Как выглядеть на все 100: дельные лайфхаки для девушек

Женской изобретательности и находчивости можно только позавидовать. Всегда можно придумать что-то более простое и интересное, чтобы выглядеть на все 100%. Мужчинам не понять, но мы знаем, какие изощренные методы приходится использовать, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства лица и фигуры. Предлагаем отправить в копилку полезностей еще несколько дельных лайфхаков для создания безупречного образа на любой случай жизни.
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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Девушки, Мода, Советы, Красота, Уход за кожей, Прическа, Лайфхак.
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