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Вторник, 16.04.2019
Маникюр 2019: Основные тенденции в сезоне весна-лето (Фото)
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Маникюр 2019: Основные тенденции в сезоне весна-лето (Фото)

Красочный и такой незабываемый маникюр подойдет каждой женщине в этом сезоне. Сегодня главным трендом являются темные оттенки, а также такие цвета как красный, синий, фиолетовый. Матовое или блестящее покрытие - выбор зависит только от вас!
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