Маникюр 2019: Основные тенденции в сезоне весна-лето (Фото) Красочный и такой незабываемый маникюр подойдет каждой женщине в этом сезоне. Сегодня главным трендом являются темные оттенки, а также такие цвета как красный, синий, фиолетовый. Матовое или блестящее покрытие - выбор зависит только от вас!