Весенний маникюр 2019: роскошный матовый для шикарных дам (Фото) Хотите сделать свой образ действительно привлекательным и богатым? Обратитесь к матовому маникюру, который вот уже который год популярен среди представительниц женского пола. Матовый маникюр, вне зависимости от его цветовой палитры, прекрасно сморится в любых техниках оформления, с любым декором и совершенно на любой форме ноготков.