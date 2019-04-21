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Воскресенье, 21.04.2019
Женская мода: как изменились тренды на женские купальники за последние 100 лет (Фото)
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Женская мода: как изменились тренды на женские купальники за последние 100 лет (Фото)

Готовясь к очередному пляжному сезону женщины тщательно выбирают себе пару-тройку новых купальников, благо в наши дни это сделать просто, так как рынок предлагает множество различных вариантов. А что было раньше?
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Женщины, История, Стиль, Купальник, Тренды.
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