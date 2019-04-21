Женская мода: как изменились тренды на женские купальники за последние 100 лет (Фото)

Готовясь к очередному пляжному сезону женщины тщательно выбирают себе пару-тройку новых купальников, благо в наши дни это сделать просто, так как рынок предлагает множество различных вариантов. А что было раньше?