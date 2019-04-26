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Пятница, 26.04.2019
Уроки стиля от экстравагантного мужчины по имени Али (Фото)
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Уроки стиля от экстравагантного мужчины по имени Али (Фото)

Австралийский фотограф Зои Спаутон (Zoe Spawton) специализируется на съемке еды и сейчас проживает в Берлине. Работая там в одном из ресторанов, Зои обратила внимание на пожилого турка, который каждое утро проходил мимо и чуть ли не каждый раз в новой одежде. Зои узнала, что мужчину зовут Али и он любит модно одеваться. Так появился блог What Ali Wore ("Что носит Али"), в котором Зои регулярно выкладывает фотографии этого харизматичного старичка.
fototelegraf.ru
Фото: fototelegraf.ru
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