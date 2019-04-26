Маникюр 2019: Идеи оригинального дизайна ногтей на Пасху (Фото) Пасхальный маникюр чаще всего - это желтые цыплята, куличи, зайцы (на американский манер) или имитация скорлупы перепелиных яиц. Здесь вы найдете как эту классику жанра, так и свежие идеи. Разноцветные ногти, букеты цветов, весенние птицы и много других рисунков. Прямо здесь и прямо сейчас для вас, любимых!