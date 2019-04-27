Мода 2019: Красивые туфли для выпускного вечера (Фото) Готовиться к выпускному надо загодя, чтобы успеть создать идеальный образ с головы до ног. Многие девушки сперва выбирают платье, а потом ищут туфли. Однако стилисты нередко советует начать выбор именно с обуви, чтобы уже к ней выбирать наиболее подходящий наряд. Мы изучили вариации самой модной обуви весны и предлагаем вашему вниманию 14 стильных туфель для выпускного 2019 года.