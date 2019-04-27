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Суббота, 27.04.2019
Мода 2019: Красивые туфли для выпускного вечера (Фото)
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Мода 2019: Красивые туфли для выпускного вечера (Фото)

Готовиться к выпускному надо загодя, чтобы успеть создать идеальный образ с головы до ног. Многие девушки сперва выбирают платье, а потом ищут туфли. Однако стилисты нередко советует начать выбор именно с обуви, чтобы уже к ней выбирать наиболее подходящий наряд. Мы изучили вариации самой модной обуви весны и предлагаем вашему вниманию 14 стильных туфель для выпускного 2019 года.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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