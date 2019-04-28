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Воскресенье, 28.04.2019
Рука мастера: удивительные превращения одежды из секонд-хенда (Фото)
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Рука мастера: удивительные превращения одежды из секонд-хенда (Фото)

Джиллиан Оуэнс - писатель и дизайнер из компании Columbia SC, которая решила немного видоизменить представления о современной моде. Столкнувшись с финансовыми неприятностями и чувствуя неловкость из-за так быстро меняющихся современных модных тенденций, она прошлась по магазинам секонд-хенда и накупила себе дешевой, старомодной, но многообещающей одежды. А после этого она начала превращать ее в новые шикарные предметы гардероба.
bigpicture.ru
Фото: pixabay
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