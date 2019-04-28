Рука мастера: удивительные превращения одежды из секонд-хенда (Фото) Джиллиан Оуэнс - писатель и дизайнер из компании Columbia SC, которая решила немного видоизменить представления о современной моде. Столкнувшись с финансовыми неприятностями и чувствуя неловкость из-за так быстро меняющихся современных модных тенденций, она прошлась по магазинам секонд-хенда и накупила себе дешевой, старомодной, но многообещающей одежды. А после этого она начала превращать ее в новые шикарные предметы гардероба.