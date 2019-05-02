Мода 2019: Стильные спортивные костюмы для мужчин на весну-лето (Фото) В этом сезоне главными характеристиками мужского костюма являются удобство и практичность. Стиль спортивного образа для простой прогулки или занятие фитнесом должен отличатся своей экологичностью и эргономичностью. Качественные материалы обеспечат безопасность для здоровья мужчины, а эргономичность - простоту ношения и легкость в выполнении различных по тяжести физических упражнений.