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Воскресенье, 05.05.2019
Мода 2019: Стильные спортивные костюмы для мужчин на весну-лето (Фото)
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Мода 2019: Стильные спортивные костюмы для мужчин на весну-лето (Фото)

В этом сезоне главными характеристиками мужского костюма являются удобство и практичность. Стиль спортивного образа для простой прогулки или занятие фитнесом должен отличатся своей экологичностью и эргономичностью. Качественные материалы обеспечат безопасность для здоровья мужчины, а эргономичность - простоту ношения и легкость в выполнении различных по тяжести физических упражнений.
Фото: pixabay.com
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18:30 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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