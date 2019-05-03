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Воскресенье, 05.05.2019
Лайфхаки: как использовать большие трусы (Фото)
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Лайфхаки: как использовать большие трусы (Фото)

Недавно британская фирма из Лестера разработала и выпустила самые большие в мире трусы. Труселя 50 размера почти 6 футов (182,88 см) в талии, 7 футов (213,36 см) в бедрах и уже продано более 1000 штук. А если они пока вам великоваты, симпатичная модель продемонстрировала, как можно использовать огромные трусы. Они неплохо подойдут в качестве сумки, кофточки, юбки и даже головного убора.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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Мода, Фотографии, Талия, Лайфхак, Размеры, Большой размер, Большие трусы.
20:30 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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