Лайфхаки: как использовать большие трусы (Фото) Недавно британская фирма из Лестера разработала и выпустила самые большие в мире трусы. Труселя 50 размера почти 6 футов (182,88 см) в талии, 7 футов (213,36 см) в бедрах и уже продано более 1000 штук. А если они пока вам великоваты, симпатичная модель продемонстрировала, как можно использовать огромные трусы. Они неплохо подойдут в качестве сумки, кофточки, юбки и даже головного убора.