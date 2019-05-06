Необычные тату: красочные рисунки на теле от татуировщика-самоучки (Фото)

Новости шоу бизнеса: Татуировки в виде графических интерпретаций любимых фруктов, знаменитостей и животных.

Маттия Мамбо (Mattia Mambo) — тату-художник из Милана, который создает татуировки в виде графических интерпретаций любимых фруктов, знаменитостей и животных своих клиентов. В своих работах он использует толстые округлые линии, чтобы выделить форму объекта или лица, а с помощью жирных цветных всплесков создает абстрактную версию предмета на заднем плане. По словам Мамбо, он учился в художественной школе, но искусство татуировки постигал самостоятельно, являясь татуировщиком-самоучкой, разработавшим свой собственный стиль (который даже сложно отнести к какому-либо типу). Предлагаем вам взглянуть на его работы и оценить мастерство: