Маникюр 2019: яркие и праздничные ноготки с блестками (Фото) Что может порадовать девушку в любой погоду и поднять есть настроение? Конечно же, ногти с блестками! Используя различные оттенки, можно создать огромную палитру дизайнов. Каждый раз комбинируя и смешивая маленькие разноцветные частички, ноготки будут смотреться ярко и празднично. Фото с оригинальными идеями дизайна можно посмотреть далее.