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Четверг, 09.05.2019
Прически 2019: лучшие укладки для бизнес леди (Фото)
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Прически 2019: лучшие укладки для бизнес леди (Фото)

Бизнес-стиль отличается строгими и слишком ограниченными правилами, увлекшись которыми можно превратиться в обычную "офисную мышку". При этом опасно выходить за рамки сложившегося бизнес-стиля, иначе вас перестанут воспринимать как ценного сотрудника. Предлагаем изучить стильные деловые прически, которые станут неотъемлемой частью вашего успешного образа.
Фото: pixabay.com
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