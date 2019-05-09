Прически 2019: лучшие укладки для бизнес леди (Фото) Бизнес-стиль отличается строгими и слишком ограниченными правилами, увлекшись которыми можно превратиться в обычную "офисную мышку". При этом опасно выходить за рамки сложившегося бизнес-стиля, иначе вас перестанут воспринимать как ценного сотрудника. Предлагаем изучить стильные деловые прически, которые станут неотъемлемой частью вашего успешного образа.