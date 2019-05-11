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Суббота, 11.05.2019
Прически 2019: идеи для выпускного вечера для коротких, средних и длинных волос (Фото)
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Прически 2019: идеи для выпускного вечера для коротких, средних и длинных волос (Фото)

Каждая девочка уже принцесса, но именно на выпускном вечере она по-настоящему чувствует это. В этот особенный день девушке важно выглядеть на все 100%. Когда платье уже куплено, туфли подобраны, макияж выбран, остается только подумать о будущей прическе. Наша подборка обязательно вдохновит вас на выбор прически вашей мечты!
Фото: pixabay.com
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