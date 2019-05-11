Прически 2019: идеи для выпускного вечера для коротких, средних и длинных волос (Фото)

Каждая девочка уже принцесса, но именно на выпускном вечере она по-настоящему чувствует это. В этот особенный день девушке важно выглядеть на все 100%. Когда платье уже куплено, туфли подобраны, макияж выбран, остается только подумать о будущей прическе. Наша подборка обязательно вдохновит вас на выбор прически вашей мечты!