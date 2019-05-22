Прически 2019: самые популярные укладки на лето (Фото) Модная стрижка 2019-2020 года - это естественные волосы. Можно даже сказать, с налетом небрежности. В этом году стричь волосы идеально ровно уже не модно. Тенденции в мире причесок изменились. Женские и мужские образы, представленные на показах ведущих стилистов и мастеров парикмахерского искусства, поражали воображение. Просмотрев фото с такими стрижками, вы осознаете, что такое ее величество мода во всей красе.