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Среда, 22.05.2019
Прически 2019: самые популярные укладки на лето (Фото)
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Прически 2019: самые популярные укладки на лето (Фото)

Модная стрижка 2019-2020 года - это естественные волосы. Можно даже сказать, с налетом небрежности. В этом году стричь волосы идеально ровно уже не модно. Тенденции в мире причесок изменились. Женские и мужские образы, представленные на показах ведущих стилистов и мастеров парикмахерского искусства, поражали воображение. Просмотрев фото с такими стрижками, вы осознаете, что такое ее величество мода во всей красе.
365moda.ru
Фото: pixabay.com
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