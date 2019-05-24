Макияж для пляжа: 10 основных правил Конечно, на пляже лучше вовсе обходиться без косметики. Но что ж поделать, если прыщ выскочил, под глазами мешки или у моря проходит корпоратив, свадьба, свидание..? Вот и приходится вновь хвататься за косметичку. Мы изучили советы стилистов, касающиеся нанесения макияжа для пляжного отдыха.