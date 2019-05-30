Родственные души: идеи татуировок для близких людей (Фото) Татуировки – это прекрасный способ увековечить свои чувства, эмоции или какие-то жизненные принципы. Иногда люди делят один сюжет на несколько человек, чтобы объединить друг друга и визуализировать свою связь. Даже мамы и дочери решаются показать свои теплые чувства с помощью рисунков на теле, не говоря уже, а влюбленных парах. Предлагаем вам взглянуть на сюжеты, которые объединили самых близких.