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Прически 2019: крутые идеи пучка с распущенными волосами (Фото)
Последние несколько лет популярностью пользуется прическа HUN, простыми словами – небольшой пучок на макушке с распущенными волосами. Такая прическа поможет вам создать легкий летний образ. Здорово смотрится в сочетании с модным окрашиванием.
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