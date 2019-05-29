Прически 2019: крутые идеи пучка с распущенными волосами (Фото) Последние несколько лет популярностью пользуется прическа HUN, простыми словами – небольшой пучок на макушке с распущенными волосами. Такая прическа поможет вам создать легкий летний образ. Здорово смотрится в сочетании с модным окрашиванием.