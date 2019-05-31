Летние сочетания: с какой обовью носить джинсовые шорты Джинсовые шорты являются базовой одеждой летнего гардероба. Они не только удобны и сексуальны, но и дарят простор для создания интересных образов. Изучив модные сочетания шортиков с разнообразными фасонами обуви, мы выбрали для вас 20 стильных комбинаций.