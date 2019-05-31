Прически 2019: красивые идеи для выпускного (Фото) Столь важное празднование окончания школы и перехода во взрослую жизнь хочется отметить максимально запоминающимся.К выпускному готовятся ученицы вместе со своими мамами, а часто и с бабушками. И напоминает эта приятная суета репетицию перед свадьбой, начиная выбором выпускного платья, макияжа и заканчивая определением красивой прически на выпускной.