Педикюр 2019: летние идеи флористического дизайна

Этим летом особенно популярными будут цветы, листья, травы и плоды, которые могут быть выполнены в разных цветов и техниках. Предлагаем вам подборку креативных идей современного цветочного дизайна ногтей.