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Воскресенье, 02.06.2019
Прически 2019: стильные летние укладки волос в пучок
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Прически 2019: стильные летние укладки волос в пучок

Вот уже несколько лет подряд пучок остается в моде. Совсем неважно, что этот тренд пришел к нам из 90-х. Сейчас же мы можем видеть разнообразные пучки. Их можно сделать высоко на макушке, можно сделать низким, добавить косички и украшения в виде платков и заколок. Такая прическа не только отлично подойдет на каждый день, но и будет элегантно выглядеть на каком-нибудь торжестве.
Фото: pixabay.com
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