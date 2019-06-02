Прически 2019: стильные летние укладки волос в пучок Вот уже несколько лет подряд пучок остается в моде. Совсем неважно, что этот тренд пришел к нам из 90-х. Сейчас же мы можем видеть разнообразные пучки. Их можно сделать высоко на макушке, можно сделать низким, добавить косички и украшения в виде платков и заколок. Такая прическа не только отлично подойдет на каждый день, но и будет элегантно выглядеть на каком-нибудь торжестве.