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Четверг, 06.06.2019
Самые модные летние образы 2019 года
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Самые модные летние образы 2019 года

Известные глянцы подводят результаты показов самого громкого события в фэшн-сообществе – недели моды, посвященной коллекциям весна-лето 2019. Предлагаем вспомнить, что происходило на подиумах, какие тренды будут актуальны в наступающем сезоне и где брать вдохновение для яркого образа.
miridei.com
Фото: miridei.com
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