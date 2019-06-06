Самые модные летние образы 2019 года Известные глянцы подводят результаты показов самого громкого события в фэшн-сообществе – недели моды, посвященной коллекциям весна-лето 2019. Предлагаем вспомнить, что происходило на подиумах, какие тренды будут актуальны в наступающем сезоне и где брать вдохновение для яркого образа.