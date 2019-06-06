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Четверг, 06.06.2019
Маникюр 2019: интересные варианты втирки для ногтей для милых дам (Фото)
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Маникюр 2019: интересные варианты втирки для ногтей для милых дам (Фото)

Втирка для ногтей – это новая грань современного нейл-арта. Уникальные оттенки гармонично подходят к любому образу. Маникюр удачно смотрится с уличным денимом и вечерним платьем. В любом случае, именно к таким ноготкам будет приковано всеобщее внимание. В этом разделе мы подобрали лучшие фото втирки для ногтей.
modnail.ru
Фото: modnail.ru
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