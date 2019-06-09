Маникюр 2019: самые интересные идеи морского нейл-арта (Фото)

Когда наступает пора отпусков, это значит, что совсем скоро вы окажетесь на песчаном бережке возле голубого моря. В борьбе с лишними килограммами перед поездкой, не забудьте уделить особое внимание свои ноготкам. Морской маникюр настолько разнообразен, что подойдет к любому купальнику и летнему наряду.