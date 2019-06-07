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Лучше украшений: яркие и оригинальные идеи татуировок на груди (Фото)
Татуировки появляются на теле человечества как грибы после дождя. И для таких украшений любые места хороши - хоть рука, хоть колено, хоть ухо. А это значит, что и на груди у людей для нее нашелся уголок, который мастер легко превратит в небольшую галерею. И уже не важно, что тут колоть, ведь любой рисунок привлечет к себе внимание, если будет прямо перед смотрящим. И поднять глаза на собеседника в этом случае будет крайне проблематично!
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