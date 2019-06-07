Мода 2019: самые стильные наряды для похода на пляж (Фото) Лето наступило и если вы еще не обновили гардероб нарядами для пляжа, то самое время этим заняться. Даже если погодка выдалась не слишком солнечной, все равно можно отправиться на пляж, чтобы подышать морским бризом или устроить свидание на берегу. В любом случае не обойтись без стильного образа. В нашей статье вы найдете идеи для всевозможных пляжных нарядов.