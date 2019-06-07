Скачать
Пятница, 07.06.2019
Мода 2019: самые стильные наряды для похода на пляж (Фото)
1 / 13

Мода 2019: самые стильные наряды для похода на пляж (Фото)

Лето наступило и если вы еще не обновили гардероб нарядами для пляжа, то самое время этим заняться. Даже если погодка выдалась не слишком солнечной, все равно можно отправиться на пляж, чтобы подышать морским бризом или устроить свидание на берегу. В любом случае не обойтись без стильного образа. В нашей статье вы найдете идеи для всевозможных пляжных нарядов.
miridei.com
Фото: miridei.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Лето, Пляж, Стиль, Образ, Наряд, Look, мода 2019.
17:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь