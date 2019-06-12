Ковбойские сапоги для знойной погоды (Фото) Наверняка многие из вас нередко видели жарким летним днем модниц в ажурных сапогах. Оказывается, для настоящих модников тоже есть летний вариант сапог, но уже с акцентом на ковбойский стиль.