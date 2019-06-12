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Мода 2019: какие джинсы носить в новом сезоне (Фото)
Вернулась на страницы модного показа и позабытая классика. Вот так модельеры увидели классику с материалом деним: завышенная талия; укороченный и зауженный низ; наличие стрелки на материале.
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