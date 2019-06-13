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Четверг, 13.06.2019
Маникюр 2019: оригинальные идеи летнего френча на любой вкус (Фото)
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Маникюр 2019: оригинальные идеи летнего френча на любой вкус (Фото)

Несмотря на множество разных дизайнов ногтей, многие девушки предпочитают простую классику. Такой маникюр подойдет для любого образа, времени года или дресс-кода. Несмотря на это, есть много разнообразных техник, позволяющих экспериментировать с разными оттенками.
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