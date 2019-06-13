Маникюр 2019: оригинальные идеи летнего френча на любой вкус (Фото) Несмотря на множество разных дизайнов ногтей, многие девушки предпочитают простую классику. Такой маникюр подойдет для любого образа, времени года или дресс-кода. Несмотря на это, есть много разнообразных техник, позволяющих экспериментировать с разными оттенками.