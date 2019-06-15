Скачать
Суббота, 15.06.2019
Маникюр 2019: яркие и сочные летние идеи дизайна ногтей (Фото)
1 / 38

Маникюр 2019: яркие и сочные летние идеи дизайна ногтей (Фото)

Оригинальность, аккуратность и гармоничные сочетания – вот три правила, которыми должна руководствоваться любая модница. А еще маникюр на лето ей должен нравиться самой. Ведь вы будете видеть свои ноготки постоянно. Выбирайте любой пляжный сочный цвет: бирюзовый, желтый, зеленый, красный, оранжевый, салатовый, мятный, сиреневый и синий. Любые радужные цвета. Кроме скучного и темного!
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дизайн, Идеи маникюра, Летний маникюр, Красивый маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Яркий маникюр, маникюр 2019, Идеи летнего маникюра, Декор ногтей, Маникюр на лето.
12:35 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь