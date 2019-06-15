Маникюр 2019: яркие и сочные летние идеи дизайна ногтей (Фото)

Оригинальность, аккуратность и гармоничные сочетания – вот три правила, которыми должна руководствоваться любая модница. А еще маникюр на лето ей должен нравиться самой. Ведь вы будете видеть свои ноготки постоянно. Выбирайте любой пляжный сочный цвет: бирюзовый, желтый, зеленый, красный, оранжевый, салатовый, мятный, сиреневый и синий. Любые радужные цвета. Кроме скучного и темного!