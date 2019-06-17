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Понедельник, 17.06.2019
Маникюр 2019: изумрудный дизайн ногтей украсит ваше лето (Фото)
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Маникюр 2019: изумрудный дизайн ногтей украсит ваше лето (Фото)

Выразительный изумрудный маникюр - тренд в мировой нейл-индустрии. Подобный оттенок на любой длине и форме выглядит оригинально и нестандартно.
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