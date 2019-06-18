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Педикюр 2019: новые тренды и тенденции яркого дизайна для летнего сезона (Фото)
Тренды летнего сезона демонстрируют уход от шаблонности и стереотипности нейл-арта. Мастера не признают схемы и образы, применявшиеся последние годы. Изюминкой летнего сезона состоит в обилии новинок материалов для покрытия и декорирования. Предлагаем вам подыскать тот вариант педикюра, который всегда будет дарить вам только приятные чувства.
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