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Маникюр 2019: различные идеи летнего дизайна ноготков (Фото)
Красивый, а главное - ухоженный, маникюр - важный атрибут каждой девушки. Это стало "маст-хэвом", без которого трудно представить каждую современную леди. А лето - самое время для того, чтобы проявить оригинальность и сделать стильные и яркие ногти. Модный маникюр на лето 2019 года отличается одновременной яркостью и нежностью.
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