Будьте стильными: крутые сочетания одежды с короткими топами (Фото) Лето, наконец, отвоевало позиции: температура воздуха повышается, а с ней повышаются и края шортиков, юбочек, платьев и топиков. Вы ищите спасения от жары и хотите выбрать симпатичный топик? Мы расскажем о некоторых интересных вариантах комбинирования топов с другими видами одежды.