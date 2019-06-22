Маникюр 2019: яркие и интересные идеи летнего дизайна ноготков (Фото) В сети гуляет немало идей дизайна летнего маникюра, в которые невозможно не влюбиться. Сегодня же мы вам покажем самые свежие варианты нейл-арта для лета. Они идеально будут смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях.