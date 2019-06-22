Педикюр 2019: неизменная классика - монохромные оттенки (Фото)

Конечно же в моде остается неизменная классика – монохромные оттенки. Но и здесь со сменой сезона стоит пересмотреть цветовую гамму лаков. Цвета, отлично сочетающиеся с белой кожей, в сочетании с загорелой могут выглядеть грубовато. Модные тенденции педикюра сезона лето 2019 года полны солнечных и ярких цветов и оттенков – от оранжевого и фуксиевого, до бирюзового.