Маникюр 2019: лучшие идеи свадебного нейл-арта (Фото)

На свадьбе к маникюру невесты будет приковано не меньше внимания, чем к макияжу, платью и прическе (всем же хочется полюбоваться обручальным кольцом!). Продумайте свой маникюр заранее, следуя нашим советам.