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Воскресенье, 23.06.2019
Маникюр 2019: лучшие идеи свадебного нейл-арта (Фото)
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Маникюр 2019: лучшие идеи свадебного нейл-арта (Фото)

На свадьбе к маникюру невесты будет приковано не меньше внимания, чем к макияжу, платью и прическе (всем же хочется полюбоваться обручальным кольцом!). Продумайте свой маникюр заранее, следуя нашим советам.
Фото: pixabay
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